24 Heures de Spa-Francorchamps: Ferrari est en tête après six heures de course (vidéo)

La Ferrari 488 de Davide Rigon/Daniel Serra/Antonio Fuoco (Ita/Bré/Ita) est en tête des 24 Heures de Spa-Francorchamps après six heures de course, soit un quart de l’épreuve.

La série de neutralisations a permis aux équipes de varier les stratégies. Au cap des six heures, c’est la Ferrari de Rigon/Serra/Fuoco qui mène la danse, juste devant la BMW M4 de Nick Catsburg/Augusto Farfus/Nick Yelloly (P-B/Bré/G-B) alors que la Mercedes-AMG de Raffaele Marciello/Jules Gounon/Daniel Juncadella (Sui/Fra/Esp) est 3e à 10 secondes. Le top 5 est complété par les Porsche 911 GT3 R de Julien Andlauer/Marvin Dienst/Sven Müller (Fra/All/All) et de Kévin Estre/Michael Christensen/Richard Lietz (Fra/Dan/Aut), respectivement à 16 et 17 secondes.

Du côté belge, Laurens Vanthoor (Porsche) et ses équipiers sont remontés de la dernière ligne à la 9e place alors que Fréderic Vervisch (Audi R8 LMS) est 13e, deux rangs devant l’Audi de Dries Vanthoor et Charles Weerts, ralentis par une crevaison lente et deux pénalités. Maxime Martin (Aston Martin Vantage) est 19e.

26 voitures étaient dans le tour du leader au cap des six heures.

Dans les autres catégories, abandon précoce sur sortie de piste pour l’Audi de Gilles Magnus, qui n’aura pas eu l’occasion de rouler en course, et Nicolas Baert. La Porsche d’Alessio Picariello est en tête en Pro-Am Cup, où la Ferrari de Louis Machiels est 3e. La Ferrari de Sarah Bovy occupe la 4e position en Gold Cup.

Après un début de course compliqué des deux côtés, l’Audi d’Ulysse De Pauw et la Bentley de Maxime Soulet, Stéphane Lémeret et Nigel Bailly sont respectivement 11e et 14e en Gold Cup.