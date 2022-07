Jan Mulder, ancienne vedette d’Anderlecht, sur le transfert de Charles De Ketelaere: «Ce serait l’erreur de l’année»

Plus loin dans sa chronique, il évoque l’intérêt de Leeds pour le milieu brugeois : « Le FC Leeds, sous la houlette de l’entraîneur Bielsa, a pratiqué l’un des plus beaux footballs du monde ces dernières années, et sous Jesse Marsch, qui voulait De Ketelaere se porte à peu près aussi bien au niveau offensif . Exactement le jeu qui convient à De Ketelaere », explique-t-il avant de comparer la Serie A à la Premier League : « La Premier League, où le rythme est intense et l’opposition plus féroce, est meilleure et beaucoup plus attrayante que la gloire révolue de la Serie A. Charles choisit les adorateurs du sentiment. L’erreur de l’année. »