«Je me sentais comme l’homme le plus détesté de la planète»: l’ancien directeur de course Michael Masi, menacé de mort après la polémique Verstappen-Hamilton

« Il y a eu des jours sombres. Je me sentais comme l’homme le plus détesté de la planète. Je recevais des menaces de mort, les gens menaçaient de s’en prendre à moi et à ma famille », a déclaré M. Masi, 44 ans, qui a quitté la Fédération internationale de l’automobile (FIA) au début du mois.

« Je me souviens avoir marché dans les rues de Londres un ou deux jours plus tard. J’ai commencé à regarder par-dessus mon épaule en me demandant si les personnes derrière moi allaient m’attaquer », a déclaré l’ancien directeur de course. « J’ai reçu des centaines de messages. Ils étaient choquants, racistes, insultants, méchants, des gens qui me traitaient de tous les noms. Et il y a eu des menaces de mort. Et ça a continué, sur mon compte Facebook et surtout sur LinkedIn, qui est censé être une plateforme professionnelle. C’était le même genre d’insultes. »