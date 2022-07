Hadja Lahbib en visite à l’ONU pour aborder la prolifération des armes nucléaires

« Cette conférence sera l’occasion d’aborder les défis liés à la prolifération nucléaire dans des situations spécifiques telles que l’Iran et la Corée du Nord. Le rôle fondamental de la maîtrise des armements comme mesure de confiance sera également au cœur des débats », soulignent les Affaires étrangères.

A l’occasion de son déplacement, Hadja Lahbib s’entretiendra avec de hauts responsables onusiens, comme la Secrétaire générale adjointe et Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Mme Izumi Nakamitsu, la directrice exécutive d’ONU Femmes, Mme Sima Bahous, et le sous-secrétaire général pour l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques, M. Miroslav Jenca. La ministre rencontrera également plusieurs de ses homologues, présents à New York à l’occasion de la conférence sur le TNP.