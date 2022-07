Mercato des Diables rouges: Orel Mangala quitte officiellement Stuttgart et rejoint Notthingham Forest

Le montant de l’accord avec Stuttgart n’a pas été divulgué non plus.

Orel Mangala, 24 ans, était arrivé à Stuttgart en 2017. Prêté à Hambourg, en D2, lors de la saison 2018-2019, le Bruxellois, en partie formé à Anderlecht, s’est ensuite imposé dans l’effectif de Stuttgart, jouant au total 109 rencontres (3 buts et 10 assists) pour le compte du club souabe.

Mangala avait été appelé pour la première fois en équipe nationale en mars 2021 mais le milieu de terrain avait dû déclarer forfait à cause d’une blessure à la cuisse qui l’avait écarté des terrains pendant plus de trois mois. Il a finalement fêté ses premières caps avec les Diables en mars dernier lors des matches de préparation en Irlande et contre le Burkina Faso.