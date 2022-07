Bundesliga : après une année exceptionnelle, Christopher Nkunku est désigné joueur de l’année par les journalistes allemands

Les récompenses individuelles s’enchaînent pour l’attaquant français de Leipzig Christopher Nkunku: après avoir été désigné par ses pairs joueur de la saison 2021-2022 en Bundesliga, il a été élu joueur de l’année 2022 par les journalistes allemands, dimanche.

Christopher Nkunku, qui a prolongé son contrat à Leipzig pour deux saisons jusqu’en 2026, a totalisé 134 points, soit six de plus que Robert Lewandowski, double tenant de la couronne et qui a quitté le Bayern après huit saisons à Munich pour le FC Barcelone. À la troisième place figure Kevin Trapp, le gardien de l’Eintracht Francfort, vainqueur de l’Europa League.