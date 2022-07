Consultations médicales, crédits bruxellois et frais de logopédie: voici ce qui change en Belgique le 1er août

De nouvelles règles pour les consultations à distance

Un nouveau cadre sera établi pour les honoraires et le remboursement des consultations médicales à distance, dès le 1er août. Les premiers codes de téléconsultation créés pendant la crise Covid disparaîtront et seront remplacés par d’autres codes encadrant les consultations téléphoniques et vidéos. Ces dernières seront davantage rémunérées et la patientèle devra désormais participer aux frais de la consultation.

Concrètement, le montant final dû s’élèvera à quatre euros pour une consultation vidéo et deux euros pour une consultation téléphonique (dans les deux cas, un patient bénéficiant de l’intervention majorée de l’Inami ne paiera qu’un euro). Le nombre de consultations à distance remboursées ne sera finalement pas limité.