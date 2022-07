Tomorrowland tire déjà le bilan positif de trois «week-ends magiques» (photos)

Bien qu’un dernier jour de festival soit encore en cours, l’organisation de Tomorrowland tire déjà le bilan positif de « trois week-ends uniques, plus magiques que jamais ». Les bourgmestres de Boom et de Rumst se réjouissent également que le festival ait pu être relancé après deux années corona, mais espèrent revenir à deux week-ends de fête l’année prochaine.

Les drones, une nouveauté

Les bourgmestres espèrent continuer dans la même veine en 2023, mais alors à nouveau pendant deux week-ends. « Traditionnellement, la mobilité et la pollution sonore restent des points d’attention. L’utilisation de drones était également nouvelle pour nous. Dans le cadre de la prévention des incendies et du contrôle des foules, entre autres, ils ont certainement démontré leur valeur ajoutée. Ils représentent également un défi supplémentaire que nous voulons examiner de plus près avec les autorités aéronautiques en 2023 », dit-il.

L’organisation de Tomorrowland se réjouit déjà de ces trois week-ends de fête. « Bien sûr, nous avons encore une journée complète de festival et un flux de 38 000 campeurs devant nous demain, mais jusqu’à présent, tout s’est super bien passé », déclare la porte-parole Debby Wilmsen.

« Grâce à l’excellente collaboration avec les communes de Boom et de Rumst, la province d’Anvers, les différentes autorités, la police et les services médicaux et, surtout, l’engagement débridé et passionné de tous nos employés, partenaires et fournisseurs, ainsi que l’amour et la confiance de nos voisins, ces trois week-ends uniques sont devenus plus magiques que jamais. »