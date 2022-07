Comment Georgia, dix ans, a réveillé le petit violon d’Irma Sèthe

Elle n’est peut-être pas de haute taille, dans ses jeunes mains l’archet paraît immense. Elle fredonne Brahms dans un sourire, puis, sans prévenir, vous emmène ailleurs, là où elle est déjà grande : Mendelssohn, Tchaïkovski, Vieuxtemps sont ses compagnons de jeu. Les Etudes-Caprices de Wieniawski ? « J’adore ! » Entre ses mains, le violon sonne, vous êtes ému. Lorsqu’elle s’interrompt, elle range avec grand soin l’instrument qu’on lui a prêté.

Georgia a dix ans, elle pratique son art depuis l’âge de trois ans et demi. Le demi-violon n’est pas bien grand non plus, certes, mais il est fait du même bois qu’elle, dense et clair. « Le bois est très bon », dit-elle, « les nervures sont très serrées, le violon sonne très bien. Je pense que celui qui l’a réalisé a voulu faire un grand violon, mais n’a pas eu assez de bois : il en a fait un demi-violon. Ce violon, j’ai l’impression de l’avoir réveillé. »