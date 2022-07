Jeunes talents cherchent violons, altos et violoncelles

Unique en Europe, un fonds belge aide les jeunes violonistes et violoncellistes à acquérir leur premier instrument de niveau professionnel. Aidé par la FWB, « L’instrument du musicien » se déploie dans toute la Belgique francophone.

C’est une splendide maison de maître bruxelloise, sans ostentation mais un peu plus haute que toutes ses voisines, juste assez haute pour que les élèves du conservatoire, qui logent aux étages les plus élevés, puissent jouer de leurs instruments sans gêner le voisinage. Pour ces jeunes artistes, la véritable gêne est ailleurs : sans viser le très haut de gamme, un violon de qualité professionnelle qui permette, au sortir du conservatoire, de se lancer dans une carrière en orchestre, coûte environ 25.000 euros. Comptez 35.000 euros pour un violoncelle. Pas d’instrument ? Pas de carrière. Comment fait-on, lorsqu’on est étudiant désargenté en troisième bac ou en master, pour se payer un tel instrument ? Et qui va les aider à trouver l’instrument, le luthier adéquat ? Car, aussi affûtées qu’elles soient, de jeunes oreilles peuvent se tromper.