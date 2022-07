Quatre trompettes pour propulser le Dinant Jazz au sommet

Ce Trumpet Summit était une excellente idée : les quatre trompettistes invités ont allumé le feu dans les jardins de l’abbaye de Leffe, ce samedi, et le public, le plus nombreux jamais vu au Dinant Jazz, a brûlé d’enthousiasme. Réunir sur un seul plateau les cadors européens de la trompette et du bugle que sont les Italiens Flavio Boltro et Paolo Fresu, le Français Stéphane Belmondo et le Belge Jean-Paul Estiévenart tenait de la gageure et de l’audace. Ces sommets accouchent parfois de souris, ce ne fut heureusement pas le cas ici : le concert a même dépassé nos espérances. Il fut véritablement enthousiasmant.