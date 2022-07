Ronny Deila après la défaite du Standard à Genk: «Il faut continuer à apprendre et se remettre en question»

Grâce à Cyriel Dessers (5e, 29e pen) et Mike Tresor (16e), Genk a décroché sa première victoire 3-1 contre le Standard dans un duel de la deuxième journée de championnat. Le Racing compte trois points comme Charleroi, Anderlecht, Westerlo, Ostende et le Cercle Bruges, qui ont aussi joué deux matches. Le Standard, qui a réduit l’écart par Denis Dragus (24e, 2-1), possède un point.

« On a eu des occasions et des possibilités, mais c'est mérité dans l'ensemble pour Genk », a confié Ronny Deila, l’entraineur des Rouches, à nos confrères de la DH à l’issue de la rencontre. « Leur début de match était trop simple, ils avaient trop de liberté et on n'était pas bon. C'était insuffisant dans nos reconversions et on devait améliorer notre créativité. Leur vitesse de jeu était plus rapide, c'était peut-être à cause de la fatigue chez nous. L'utilisation de nos flancs était bonne en première période, mais moins bon en seconde mi-temps. Il faut apprendre de nos erreurs, continuer à apprendre et se remettre en question. Sur la possibilité de passer à une défense à cinq, un tas de choses sont possibles. Bravo à Genk, ils méritaient leur victoire. »