Covid et alcool: après la pandémie, la gueule de bois

Le coronavirus, on le sait, a impacté fortement la santé mentale de la population, des jeunes et des plus fragiles en particulier. Dans un contexte de crise comme celui-là, l’alcool peut constituer un refuge accessible ou divertissant notamment lors des « apéros-zoom » qui ont fleuri sur les plateformes de visioconférences durant les confinements. Mais alors que l’été 2022 marque la fin de toutes les restrictions en vigueur et un retour à la normale de la vie sociale, des experts s’alarment sur les conséquences possibles de la consommation d’alcool et du changement des habitudes observés durant ces deux années de pandémie. Aux États-Unis, une étude publiée dans la revue Jama a estimé que les décès liés à des troubles alcooliques avaient augmenté de 25 % en 2020 chez les plus de 25 ans et de 22 % en 2021 par rapport à la période pré-pandémie 2012-2019.