Real Madrid: Eden Hazard, le réel espoir d’un retour en grâce

Le sourire accroché constamment au visage, de la légèreté dans ses courses et une confiance retrouvée. Eden Hazard l’a répété à l’envi ces derniers mois : à 31 ans, il veut rattraper le temps perdu, oublier ses trois saisons de galère, au cours desquelles son corps l’a trop souvent empêché de performer et de répondre aux énormes attentes que le Real Madrid avait placées en ses pieds. La tournée US du club merengue – qui s’est clôturée dans la nuit de samedi à dimanche – laisse entrevoir les prémisses d’un retour en grâce. L’espoir, surtout, de revoir le vrai Eden Hazard, celui qui est capable, en une fulgurance, de retourner toute une défense.