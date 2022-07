24 H de Spa-Francorchamps: succès de Mercedes, Laurens Vanthoor, premier Belge, se classe 7e

Mercedes a remporté ce dimanche son quatrième succès dans l’épreuve spadoise, réalisant même le doublé. Dans une course encore une fois très disputée, où il fallait trouver la bonne stratégie avec les différentes neutralisations et éviter les crevaisons, c’est le trio Marciello/Gounon/Juncadella qui s’est imposé avec 31 secondes d’avance sur le trio Luca Stolz/Steijn Schothorst/Maximilian Götz (All/P-B/All).

La Mercedes-AMG de l’équipe française Akkodis-ASP et pilotée par Raffaele Marciello/Jules Gounon/Daniel Juncadella (Sui/Fra/Esp) a remporté ce dimanche la 74e édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps.

Si Jules Gounon s’était déjà imposé en 2017, c’est un premier succès pour Raffaele Marciello et Daniel Juncadella. 536 tours ont été couverts par les vainqueurs.

Après le succès de la saison dernière, Ferrari se contente cette fois de la troisième place avec l’équipage Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon (Ita/Bré/Ita), à 46 secondes. On retrouve ensuite une troisième Mercedes en quatrième place avec Maro Engel/Maximilian Buhk/Mikaël Grenier (All/All/Can) et la BMW M4 de Daniel Harper/Max Hesse/Nigel Verhagen (G-B/All/USA) qui termine cinquième.

Du côté belge, Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé 7e après être parti de la dernière ligne. En lutte pour le podium en matinée malgré un manque de rythme, Maxime Martin (Aston Martin Vantage) a finalement terminé 10e après l’accrochage de son équipier danois Nicki Thiim dans le Raidillon.

Les voitures de pointe de l’équipe WRT (Audi R8 LMS) auront souffert, avec notamment un accrochage entre les deux voitures en début de matinée. Frédéric Vervisch termine finalement 17e en compagnie de l’Italien Valentino Rossi et du Suisse Nico Müller. Dries Vanthoor et Charles Weerts ont été contraints à l’abandon suite à cet accrochage.

L’équipe de Vincent Vosse et Yves Weerts s’est néanmoins imposée en Silver Cup grâce à l’équipage Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer/Benjamin Goethe (Fra/Fra/All).

Dans les autres catégories, Sarah Bovy a remporté la catégorie Gold Cup avec l’équipage 100% féminin qu’elle formait avec Rahel Frey/Michelle Gatting/Doriane Pin (Sui/Dan/Fra) et a devancé l’Audi d’Ulysse De Pauw, 2e en Gold Cup malgré une première moitié d’épreuve très difficile.

Le Hasseltois Louis Machiels (Ferrari) a lui aussi remporté sa catégorie Pro-Am Cup, pour la troisième fois de sa carrière. Il était accompagné par les Italiens Andrea Bertolini, Alessio Rovera et Stefano Constantini. Ils avaient pris l’avantage en matinée après l’abandon de la Porsche de tête sur laquelle on retrouvait le Carolo Alessio Picariello, qui s’était mis en évidence en première partie de course.

Le Tournaisien Baptiste Moulin (Lamborghini) a, quant à lui, terminé 4e en Silver Cup.