Variole du singe: vers une extension de la vaccination en Belgique Alors que l’Organisation mondiale de la santé a appelé à réduire le risque en diminuant le nombre de partenaires, les travailleurs du sexe homosexuels ou transgenres ainsi que les personnes soignées pour HIV pourront recevoir le vaccin.

AFP.

Par A.-S. L. (avec S.Dx) Publié le 31/07/2022 à 17:49 Temps de lecture: 2 min

Après avoir placé l’épidémie de variole du signe sous le plus haut seuil d’alerte sanitaire, l’OMS a enregistré ces deux derniers jours, les trois premiers décès liés à la maladie en dehors du continent africain et dit s’attendre à une hausse des décès en Europe, épicentre de l’épidémie. Face à la flambée des cas qui touche principalement des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, l’OMS a conseillé mercredi à ce groupe de personnes de réduire « pour le moment » le nombre de leurs partenaires sexuels. L’OMS insiste dans le même temps sur la nécessité d’éviter toute stigmatisation d’une communauté précise, qui pourrait amener ses membres à cacher la maladie, ne pas se faire soigner et continuer à la répandre.

Plus de 18.000 cas de variole du singe ont été détectés dans 78 pays depuis le début mai en dehors des zones endémiques en Afrique. L’Europe est l’épicentre de l’épidémie : 70 % des cas y sont concentrés en Europe (et 25 % dans les Amériques). Huit personnes sont mortes de la maladie, 5 en Afrique et désormais trois en dehors de ce continent. Environ 10 % des cas nécessitent une admission à l’hôpital pour tenter d’atténuer la douleur que connaissent les patients.

Quid du vaccin ?

Quant à la disponibilité des doses du vaccin du laboratoire danois Bavarian Nordic, ce ne sera pas pour tout de suite… La plupart des 16 millions de doses sont en vrac et il faudra plusieurs mois pour qu’elles soient conditionnées dans des fioles prêtes à l’usage. La Belgique dispose actuellement de 3.000 doses et en attend 30.000 d’ici à l’automne. Vu l’état des stocks, des conditions très strictes ont été décidées pour l’accès au vaccin. Interrogé sur RTL/TVI, le professeur Yves Van Laethem membre du conseil supérieur de la Santé a toutefois annoncé que la vaccination serait étendue dès la semaine à quatre groupes prioritaires : les travailleurs du sexe homosexuels ou transgenres, les personnes homosexuelles masculines qui ont eu des maladies sexuellement transmissibles qui sont soit porteurs du HIV soit prennent des médicaments pour éviter l’acquisition du virus pendant les relations sexuelles.

La vaccination s’effectue avec deux doses, espacées d’au moins 28 jours. Pour les personnes vaccinées contre la variole dans leur enfance, une dose suffit. Pour les immunodéprimés une troisième dose est conseillée.