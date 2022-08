Foire de Libramont: l’agriculture bio a le blues

Le bio a-t-il le blues ? A la Foire de Libramont, l’espace consacré à ce type de production est toujours au cœur du site, vivant, aéré, avec cette fois une terrasse de restauration. Une image de bien-être s’en dégage.

Mais ce n’est pas partout comme cela, car depuis la crise du covid, le début de la guerre en Ukraine et les hausses diverses de prix, le circuit court et la vente de produits bios souffrent. Un paradoxe apparaît désormais entre, d’une part, une baisse de consommateurs de bio aujourd’hui et, d’autre part, la volonté politique wallonne d’envisager 30 % de surface agricole utilisée en bio à l’horizon 2030, soit 5 % de plus les 25 % voulus par l’Union européenne. L’écart est conséquent.