Les bulletins des Rouches à Genk: Amallah pas dans un grand jour, Emond trop isolé

5,5 Bodart : le gardien des Rouches ne peut absolument rien faire sur les deux premiers buts encaissés pas les siens, Trésor et Dessers n’ayant plus qu’à finir le travail. Il a eu beau arrêter le penalty de l’attaquant de Genk, il avait les deux pieds devant sa ligne lors du tir. M. Van Driessche l’a donc logiquement fait frapper de nouveau et Bodart n’a cette fois plus eu aucune chance. Deux arrêts, son poteau droit, puis le gauche ont empêché Genk de faire 4-1.

4,5 Dewaele : revenu à 2-1, on pensait le Standard relancé, mais l’arrière droit y est allé d’une grosse erreur au milieu de la défense qui a mis Trésor dans une position idéale pour ajuster Bodart. La frappe de l’ailier de Genk fut cependant déviée par la main du Liégeois qui a ainsi concédé le penalty permettant aux Limbourgeois de faire 3-1.