Foire de Libramont: à 21 ans, Ysaline table sur l’avenir avec le Blanc Bleu Belge

Le samedi de la Foire est dédié au BBB, le Blanc Bleu Belge. Et si dans les prairies, cette race nationale a perdu un peu de sa superbe au profit de races traditionnelles françaises principalement, à la foire, le BBB attire tous les regards. Curieux ou passionnés, ils étaient nombreux ce samedi dans les travées pour voir ces bêtes de concours, comme avant le covid.

Dans la famille Piret de Dréhance, un village de l’entité de Dinant, on a le BBB dans le sang. Depuis trois générations et dans les travées, la 4e, pas plus haute que trois pommes, caresse déjà sans complexe les derrières rebondis des protégés de la famille. Quant à la 3e génération, elle est déjà aux manettes avec force et volonté. Ysaline, 21 ans, vient ici pour gagner et c’est du sérieux. Chez les Piret, on élève 450 bêtes, environ 150 Holstein laitière et 300 Blanc Bleu Belge.