Foire de Libramont: l’immobilier agricole toujours recherché, même s’il y a un léger tassement

A l’heure où les prix de l’immobilier sont au plus haut et flambent selon les régions, le foncier agricole a lui aussi perdu un peu sa boussole ces dernières années. A l’occasion de la Foire agricole de Libramont, la Fédération des notaires a présenté son baromètre des terres agricoles, en notant d’emblée que si les dernières années avaient connu des hausses très significatives (+ 8 % de moyenne en 2021), les six premiers mois de 2022 sont plus calmes. « Il y a un léger tassement. Comme d’autres types de biens immobiliers, nous observons une forme de stabilisation qui fait suite à de fortes augmentations. Parmi les facteurs explicatifs, outre la guerre en Ukraine, source d’incertitudes, l’évolution économique au niveau européen et l’augmentation des taux d’intérêt peuvent justifier ce retour au calme », précisent les notaires représentant FedNot, leur fédération.