La légende américaine du basket-ball Bill Russell, onze fois champion NBA, est mort à 88 ans

Légende de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, avec onze titres de champion avec les Boston Celtics, Bill Russell est décédé à l’âge de 88 ans, a confirmé sa famille sur les réseaux sociaux dimanche.

Drafté par les Boston Celtics en 1956, Russell a remporté onze titres de champion avec la franchise du Massachusetts dont huit de rang entre 1959 et 1966, ce qui en fait le joueur le plus titré de l’histoire de la NBA. Lors des titres de 1968 et 1969, le pivot occupait la fonction de joueur-entraîneur, devenant ainsi le premier entraîneur afro-américain d’une équipe NBA.