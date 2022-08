Bruxelles: comment le covid a accéléré l’usage des drones par la police

En 2016, Bruxelles Prévention & Sécurité (qui, depuis peu, a été rebaptisé « safe.brussels »), l’organisme d’intérêt public bruxellois en charge d’intégrer les compétences régionales sécuritaires héritées de la 6e réforme de l’Etat, décidait sur demande du gouvernement bruxellois de se lancer dans l’achat de drones. Commençant par un achat de 5 engins – acquis auprès de la firme française Novadem pour un montant de 201.000 euros –, la Région n’a depuis lors de cesse d’étoffer sa flotte et se retrouve aujourd’hui propriétaire de 9 aéronefs qu’elle cogère avec la Direction Coordination et Appui de la police fédérale de Bruxelles, qui se charge, elle de les mettre au service des zones de police. Certains de ces drones sont taillés pour la surveillance en extérieure, d’autres, plus petits, pour des missions de reconnaissance en intérieur.