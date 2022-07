Les 24 Heures ont retrouvé leur bonne étoile

Raffaele Marciello ne voulait pas signer une 3e pole position consécutive aux 24 Heures de Spa. Et c’est presque avec soulagement qu’il avait accueilli l’éblouissant chrono signé vendredi soir par l’inattendue Lamborghini alors pilotée par Andrea Caldarelli : « Au fil des désillusions accumulées ces dernières années, j’ai fini par croire que cette pole m’apportait plus de malchance qu’autre chose », confiait le pilote Mercedes qui… quelques heures plus tard héritait bien malgré lui de cette position de pointe suite à la rétrogradation du bolide italien pour « non-conformité technique ». La porte ouverte à de nouvelles désillusions pour le Suisse et ses acolytes, l’Espagnol Daniel Juncadella et le Français Jules Gounon ? « Je ne vous cache pas que cette préoccupation m’a hanté pendant toute la course », confiait encore Marciello à l’arrivée.