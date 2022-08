Survol de Bruxelles: 50 ans plus tard, enfin un cadastre des zones survolées?

Le 1er août 1972, il y a donc tout juste 50 ans, prenaient cours de nouvelles procédures de décollage au départ de l’aéroport national de Zaventem. La Régie des Voies Aériennes (devenue Belgocontrol puis skeyes) venait d’adopter, en mai, une procédure qui évitait le survol des zones les plus habitées, concentrait les vols vers le nord de Bruxelles et ce qui allait devenir le ring de la capitale. Il s’agissait, déjà à l’époque, alors que les avions gros porteurs faisaient leur apparition (Boeing 747…) d’éviter les zones les plus densément peuplées, donc le survol direct de Bruxelles au profit » des zones avoisinantes. Quelques mois plus tard à peine, le 1er août, le gouvernement Tindemans qui subit bien des critiques du nord de la ville, notamment des communes de Grimbergen, Meise, Strombeek, Vilvorde et Wemmel, change et adopte le virage à droite et le virage à gauche à l’issue d’un décollage depuis la piste 25R avec tout ce que ça implique comme contraintes techniques pour les pilotes et leurs avions.