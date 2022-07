Liban: quel avenir pour le port?

Deux ans après l’explosion qui a fait plus de 230 morts et 7.000 blessés, un nouvel incendie ravage le port de Beyrouth. Au pied des silos éventrés, des stocks de blés fermentés ont pris feu. Toute la structure menace de s’effondrer.

Malgré la chaleur écrasante, Diala Chahrour a peur de sortir sur son balcon. Face à ses fenêtres fermées, les silos du port de Beyrouth brûlent depuis trois semaines. « Cette fumée noire, c’est comme avant l’explosion » dit-elle, les yeux rivés sur les cylindres en béton grignotés par les flammes.

Le 4 août 2020 à 18h, il y a bientôt deux ans, elle était à la maison avec ses trois filles quand une cargaison de nitrate d’ammonium a pris feu, provoquant l’un des plus importantes explosions non-nucléaires au monde. Par miracle, la famille Chahrour s’en est tirée mais le traumatisme est encore vif et l’incendie en cours ravive les angoisses. « On se repasse le film dans notre tête, tout ce qui s’est passé ce jour-là » explique-t-elle. « On a acheté des masques et la voiture est chargée pour partir vite si besoin ».