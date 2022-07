Grâce notamment à un doublé de Neymar, le PSG remporte facilement le Trophée des champions contre Nantes

Déjà très affutés, Lionel Messi et Neymar ont offert à Christophe Galtier son premier titre d’entraîneur du Paris Saint-Germain, en marquant trois des quatre buts pour terrasser Nantes (4-0), dimanche à Tel-Aviv lors du Trophée des champions.

Comme à leurs plus beaux jours. Un crochet diabolique de «Leo» (22e), un coup franc direct (45e+3) et un penalty (82e) de «Ney», les stars du PSG ont assuré le spectacle. Et Kylian Mbappé, le troisième joyau, suspendu, n’était même pas là !