Ferrari offre un bel été à Max Verstappen

Parti 10e, Max Verstappen a profité d’une énième gestion de course erratique de Ferrari pour s’imposer en Hongrie.

Il a pris le départ depuis la 10e place après avoir rencontré un problème moteur en qualification, il s’est offert un tête-à-queue joliment maîtrisé aux deux tiers de la course, mais cela n’a pas empêché Max Verstappen de s’imposer dans le Grand Prix de Hongrie, devant les Mercedes de Lewis Hamilton (qui a signé le meilleur tour en course) et George Russell (parti pour la première fois de sa vie depuis la pole position). Un neuvième succès en treize Grands Prix qui permet au champion du monde en titre de partir en vacances avec un pécule de… 80 points sur Charles Leclerc !