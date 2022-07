Tour de France Femmes: Van Vleuten seule au monde

La Néerlandaise a profité de la traversée des Vosges pour écraser le premier « Tour de France femmes avec Zwift ». Marion Rousse et ASO sont très satisfaits du succès populaire et médiatique d’une épreuve qui devra évoluer.

Elle avait attendu son heure, celle qui résonne contre les contreforts de la montagne. La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, leader de l’équipe Movistar et surtout du cyclisme mondial, a remporté les deux dernières étapes du « Tour de France femmes avec Zwift » (appellation contrôlée), au Markstein samedi et au sommet de la Super Planche des Belles Filles dimanche, doublé qui lui a permis de déflorer le palmarès de l’épreuve organisée par ASO. Pour être précis, de prendre la suite de Jeannie Longo dans la liste des lauréates… trente-trois ans après la dernière édition.

Plus que de renaissance, deux générations sportives plus tard, il faut plutôt parler de vrai départ pour la Grande Boucle féminine, « la 4e semaine du Tour » comme la dénomme avantageusement sa directrice Marion Rousse, une épreuve de huit jours censée donner un coup de boost et une réelle solidité financière au cyclisme chez les filles.