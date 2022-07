SC Charleroi: Nadhir Benbouali, le chaînon manquant

Au parc Duden, Charleroi a concédé sa première défaite de la saison (1-0), après une sortie inaugurale encourageante face à Eupen (3-1). Les Zèbres sont restés muets, face à une équipe qui leur avait déjà infligé un zéro pointé la saison dernière. Bien organisés, mais plutôt timorés avant la pause, les joueurs d’Edward Still sont restés cette fois dans le match plus longtemps. Mais ils n’ont pas su profiter de leur bonne période au début de la seconde mi-temps. Au contraire, c’est à ce moment qu’ils se sont laissé surprendre. « Il nous manquait non pas la dernière, mais l’avant-dernière passe, pour isoler les joueurs qu’on voulait protéger. Le mérite en revient à la qualité défensive de l’adversaire, mais il nous a manqué aussi un peu de fluidité et de vitesse », déplorait le coach carolo après coup.