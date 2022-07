Seraing: il n’a manqué que l’instinct du tueur

Le constat est implacable. La vérité des chiffres fait mal. Seraing se retrouve avec un 0 sur 6 et zéro but marqué après avoir rencontré deux formations qui seront manifestement des concurrentes directes dans la lutte pour le maintien.

Contrairement à ce que l’on a vu à Waregem, les Métallos se sont créé une demi-douzaine d’occasions. Dont deux envois, par Conceicao (14e) et Sissoko (78e) qui percutèrent les piquets.

Pour reprendre le fil des débats, le plus frustrant pour les joueurs locaux est de constater qu’ils ont eu des circonstances de jeu en leur faveur. Avec d’abord un penalty sifflé pour une faute de Desoleil sur Elisor. L’attaquant français tenait à se faire justice lui-même. Sa frappe puissante n’était pas mal dirigée, mais elle trouvait un excellent Ilic sur la trajectoire. Une dizaine de minutes plus tard (26e), Benchaib, auteur d’une faute dangereuse sur la personne d’Opare, se voyait indiquer illico presto le chemin des vestiaires. « Je penche plus pour une action accidentelle », remarquait Karim Belhocine. « Une glissade. Cependant quand on voit la manière dont le pied touche la jambe du joueur sérésien, on comprend l’inquiétude que cela a généré. Heureusement, il n’est pas blessé ».