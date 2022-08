RD Congo: la grave crise de confiance entre Kinshasa et la Monusco

Les réunions de haut niveau se succèdent à Kinshasa, où, dès le départ pour l’Est du secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix chargé des opérations de paix, on attend le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken. Au cœur des rencontres : les manifestations violentes qui se sont déroulées à Goma, Butembo, Uvira, visant les installations et les contingents de la Monusco et qui se sont soldées par le décès de trois Casques bleus et d’une quinzaine de Congolais tandis que des installations onusiennes ont été pillées, y compris par des militaires nationaux. Dimanche de nouveaux incidents ont éclaté sur la frontière ougandaise à Kasindi, faisant deux morts du côté congolais.