Une perte de balle qui a coûté cher au Standard à Genk: «J’avais mal choisi mes...chaussures», avoue Dragus (vidéo)

C’est justement de ces deux hommes qu’est venu le seul but des Rouches, alors que tout le secteur offensif fut à la peine. « L’ouverture de Nicolas fut magnifique et nous sommes parvenus à bien utiliser l’espace qui était laissé », explique Denis Dragus. « J’enchaîne bien, contrôle et frappe par la suite. J’en suis évidemment très content mais… »

Il n’a pas célébré son but. « J’avais encore le 2-0 en tête. J’ai mal choisi mes chaussures et j’ai glissé, ce qui a entraîné la perte de balle qui se transforme plus tard en but concédé. J’y pensais encore au moment où j’ai marqué. »

Puis Genk a repris deux buts d’avance… alors que le Standardman changeait de chaussures « Mentalement, ce fut difficile de concéder ce penalty, juste après le 2-1. Et ce fut encore plus dur lorsqu’on a compris qu’il fallait que Cyriel Dessers le botte à nouveau alors qu’Arnaud Bodart avait réalisé l’arrêt ! Nous avons perdu, mais je demeure confiant quant à ce qui se met en place dans l’équipe. Nous allons nous améliorer. Plus le temps avancera, meilleurs nous serons. »