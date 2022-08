Tests médicaux, contrat, amical…: Charles De Ketelaere pourrait rapidement effectuer ses premiers pas à l’AC Milan

L’AC Milan est sur le point d’accueillir son troisième Diable rouge. Après Alexis Saelemaekers et Divock Origi, Charles De Ketelaere va ajouter une dose supplémentaire d’accent belge au sein du vestiaire de Stefano Pioli. Les Rossoneri et les Blauw en Zwart, suite à des semaines de négociations, ont finalement trouvé un accord autour d’un montant de 35 millions d’euros (32 + 3 sous forme de bonus). Le jeune joueur (21 ans) est attendu ce lundi en Lombardie pour passer les traditionnels tests médicaux, étalés sur deux jours. Une fois ces formalités d’usage effectuées, il paraphera officiellement son contrat de cinq ans avec le champion d’Italie en titre et fera ensuite connaissance avec l’ensemble du noyau. Pas impliqué lors des deux premiers matches du FC Bruges pour éviter toute mésaventure musculaire, CDK va donc découvrir un nouveau monde. Avant le début des hostilités en Serie A (l’AC affrontera Udinese le samedi 13 août), l’attaquant pourrait effectuer ses premiers pas sous la vareuse à rayures noires et rouges le week-end prochain, à l’occasion du match amical contre Vicenza.