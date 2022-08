La folie Rossi aux 24 Heures de Spa-Francorchamps: la star a tiré son épingle du jeu en dépit de quelques erreurs (vidéo)

Un mièvre résultat tout juste compensé par la victoire des gamins (Simmenauer-Goethe-Neubauer en Silver Cup). Jusqu’au petit matin, la marque aux anneaux entretenait l’espoir de se mêler au sprint final grâce aux deux voitures de pointe de WRT : la 32 de Vanthoor-Weerts-Van der Linde surtout ; et, dans une moindre mesure, la 46 de Rossi-Vervisch-Muller. Le comble de l’ironie, c’est que ces deux voitures se sont percutées dimanche à l’aube ! « Nico (Muller) et moi nous étions retrouvés sur la piste, si bien que nous nous suivions de près depuis quelques tours, ce qui nous aidait à remonter », contait un Charles Weerts, particulièrement déçu. « Puis, à la sortie de la Source, Oliver Wilkinson a fait une manœuvre incompréhensible en ralentissant sa McLaren. J’ai freiné à temps, mais Nico n’a pu m’éviter et m’a envoyé dans le décor. De toute façon, en plus d’avoir accumulé pas mal de pénalités, nous n’étions pas dans le coup : à la régulière, nous n’aurions sans doute pas pu faire mieux qu’un top 10. » Sur la 46, finalement classée tout juste devant les « Iron Dames » (17e), Valentino Rossi a tiré son épingle du jeu en dépit de quelques erreurs, ou d’un inévitable manque de consistance à certains niveaux de ses relais. « Je me suis en tout cas bien amusé au gré de cette course fantastique qui, à certains moments, avait des allures de jungle sur ce superbe circuit », disait le Dottore, suivi toute la semaine par une impressionnante foule de supporters, et qui s’est fait un plaisir d’offrir une rafale de pizzas aux membres de l’équipe belge. Il fallait bien ça pour lui remonter le moral…