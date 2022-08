Santé: tout ce qui change pour les Belges ce 1er août

À lire aussi Nouvelle convention pour les logopèdes: voici ce qui change

Les logopèdes qui ne sont pas conventionnés sont, quant à eux, libres de fixer leurs propres tarifs et ils peuvent facturer un supplément à charge du patient. Du côté de la Mutualité chrétienne, on s’attend « à ce que ce supplément s’élève probablement à 4,12 euros, ce qui porte le coût total pour le patient à 9,62 euros par séance ».

De nouvelles règles pour les consultations à distance

Un nouveau cadre sera établi pour les honoraires et le remboursement des consultations médicales à distance, dès le 1er août. Les premiers codes de téléconsultation créés pendant la crise covid disparaîtront et seront remplacés par d’autres codes encadrant les consultations téléphoniques et vidéos. Ces dernières seront davantage rémunérées et la patientèle devra désormais participer aux frais de la consultation.

Concrètement, le montant final dû s’élèvera à quatre euros pour une consultation vidéo et deux euros pour une consultation téléphonique (dans les deux cas, un patient bénéficiant de l’intervention majorée de l’Inami ne paiera qu’un euro). Le nombre de consultations à distance remboursées ne sera finalement pas limité.

Par ailleurs, quatre conditions devront être satisfaites pour qu’une consultation à distance soit remboursée. Il devra s’agir d’une consultation auprès d’un médecin que le patient consultait déjà, auprès d’un spécialiste vers lequel un autre médecin l’a orienté ou encore auprès d’un service de garde de médecine générale. Cette consultation devra émaner d’une demande du patient et avoir l’accord du médecin, ce dernier étant tenu d’avoir accès au dossier du patient au cours de celle-ci. Enfin, la plateforme utilisée pour un entretien vidéo devra être sécurisée et conforme aux bonnes pratiques en la matière.

Le vaccin contre le papillomavirus remboursé pour les garçons jusqu’à 18 ans

Depuis ce 1er août, les garçons ont également la possibilité de se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus (HPV) jusqu’à leurs 18 ans. La mesure fait suite à une décision de justice de mars dernier dénonçant le fait que la gratuité du vaccin n’était accordée jusqu’à 18 ans qu’aux seules filles.

Selon la réglementation en place, les filles et les garçons peuvent se faire vacciner gratuitement via le programme scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce jusqu’à l’âge de 15 ans. Au-delà de cet âge, seules les filles pouvaient bénéficier du remboursement de leur vaccin, et ce jusqu'à 18 ans. Pour les garçons, ce remboursement n’existait pas jusqu’à ce jour. Ils devaient en conséquence payer de leur poche jusqu’à 400 euros pour se faire immuniser.

Les HPV sont responsables de la majorité des cancers de la bouche, la gorge, l’anus et le pénis. La vaccination permet de se protéger contre certaines souches du papillomavirus.