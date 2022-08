Mercato: Charles De Ketelaere, le chouchou parti en faisant des chichis

Foot et états d’âme font rarement bon ménage dans un milieu où l’on connaît le prix de tout et la valeur de rien. C’est même peu de le dire lorsque l’on se penche sur la semaine écoulée dans les sables de Westkapelle, le centre d’entraînement du FC Bruges juste à côté de Knokke. On n’y a pas érigé des châteaux de sable mais plutôt des châteaux en Espagne. Ou en Italie, pour décentrer de quelques centaines de kilomètres l’expression consacrée.

Les envies d’un ailleurs supposé meilleur ont ainsi atteint leur pic saisonnier, notamment dans l’esprit quelque peu embrouillé de Charles De Ketelaere. Lequel est parvenu à forcer son départ à l’AC Milan en utilisant l’arme ultime, celle du piquet de grève.

Le gendre idéal dont rêvent toutes les mamans de stade Breydel pour leur fille ne voulait pas entendre parler d’un transfert à Leeds qui aurait rapporté un minimum de 40 millions à Bruges. C’est son choix et bien évidemment, son droit.