Bruxelles: un homme suspecté d’une cinquantaine de cambriolages dans des voitures arrêté

La zone de police bruxelloise Montgomery (Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre) a procédé à l’interpellation d’un suspect d’une cinquantaine de vols dans des véhicules, avec la collaboration de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, ont communiqué lundi le parquet de Bruxelles et la zone Montgomery. L’individu a été placé sous mandat d’arrêt.

La zone de police Montgomery a été confrontée, courant du mois de juillet, à une vague de faits de vol dans des véhicules, principalement sur le territoire des communes de Woluwe-Saint-Pierre et d’Etterbeek. L’auteur agissait de nuit et ciblait exclusivement les véhicules de marque Mercedes et BMW. Une fois le véhicule repéré, il brisait une des vitres du véhicule pour y dérober tout objet de valeur.