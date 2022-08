Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, Tissoudali ratera son rendez-vous avec la Belgique à la Coupe du monde

Le verdict est cruel pour Tarik Tissoudali. L’attaquant de La Gantoise est victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, ont annoncé les Buffalos lundi. L’international marocain sera sur la touche pour six mois minimum et devra donc faire l’impasse sur la Coupe du monde au Qatar, où il aurait pu défier la Belgique avec le Maroc lors de la phase de groupes.

« J’ai joué mon dernier match pour six mois minimum », a écrit le feu follet gantois lundi sur Instagram. « Beaucoup de rêves s’envolent mais Allah a toujours un meilleur plan que le mien. Je vous promets de revenir encore plus fort. Je souhaite à mon équipe beaucoup de succès et je serai là pour les playoffs. Je supporterai le Maroc à la Coupe du monde », a ponctué Tissoudali.

Cette blessure constitue un énorme coup dur pour les Gantois de Hein Vanhaezebrouck. La saison dernière, le natif d’Amsterdam avait compilé 27 buts et 9 assists en 52 matches pour La Gantoise, ce qui lui a notamment permis de remporter le Soulier d’Ébène.