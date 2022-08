«L’année du requin», les dents de la mer made in France

Après l’excellent Teddy, où ils revisitaient le mythe du loup-garou, Ludovic et Zoran Boukherman ravivent le souvenir du film de Steven Spielberg, Les dents de la mer, en plantant leur caméra sur une plage du Sud-Ouest de la France en plein été, façon Fargo. Maja (Marina Foïs, très Frances McDormand dans son jeu), gendarme maritime dans les landes (bien avant qu’elles s’embrasent), voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari (Kad Merad inattendu et touchant), a déjà prévu la place de camping et le mobil-home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Pour Maja, pas question de rater cette dernière mission…