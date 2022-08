Concerts de Coldplay à Bruxelles: la Stib adapte son offre pour les voyageurs

Jusqu'à minuit trente les 5, 6, 8 et 9 août prochain, un métro circulera toutes les cinq minutes sur les lignes 2 et 6.

La Stib augmentera l'offre sur les lignes de métro 2 et 6 les jours de concert de Coldplay au stade Roi Baudouin, les 5, 6, 8 et 9 août. Le nouvel album du groupe britannique sera également diffusé dans les stations de la Stib ces jours-là.

La ligne 6 du métro se rendra au stade Roi Baudouin comme d’habitude mais, sur le même trajet, la ligne 2 du métro sera prolongée de 17 heures à minuit trente, spécialement pour l'occasion. Ainsi, jusqu'à minuit trente, un métro circulera toutes les cinq minutes sur les deux lignes. Entre 23 heures et la fin du service, les lignes de métro 1 et 5 seront également renforcées en direction du centre-ville, avec un métro toutes les dix minutes. Des trams et des métros supplémentaires seront disponibles pour être déployés si nécessaire.