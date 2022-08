La vingtième édition du Dinant Jazz a soulevé la foule et l’enthousiasme

Le dimanche, c’est la messe à l’abbaye de Leffe. Le Dinant Jazz, qui s’est installé dans ses jardins, ne peut déroger à la règle monastique. D’où l’idée de cette messe gospel organisée pour la deuxième fois et qui est d’accès gratuit. Le père Augustin l’a célébrée sur la scène du festival, mais pas tout seul. D’abord, il était entouré des huit autres moines de l’abbaye. Et puis, il était flanqué du Gospel United d’un côté et du Bam ! Trio de l’autre. Piano électrique, sax, quatre chanteuses et deux chanteurs d’un côté, Hammond, guitare et batterie de l’autre. La célébration a ainsi été parsemée de musiques et de chants. Les gospels suscitent toujours un petit frisson dans l’échine, les chants sont pleins d’émotion, qu’on ait la foi ou non. Et encore davantage quand David Linx est venu se joindre aux artistes.