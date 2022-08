Pia Salvia et Noam Israeli, le mariage de la harpe, de la voix et de la batterie

Pia Salvia est harpiste. Dans le monde du jazz, à part Alice Coltrane jadis et Brandee Younger aujourd’hui, guère de harpiste à l’horizon. « Mon instrument, c’est la harpe, donc le monde classique », dit-elle. « Mais je me suis permis de jouer d’autres choses. Avec le percussionniste Simon Leleux, on a joué en duo, et cela a été une révélation. La première fois que je jouais ce que j’interprète aujourd’hui. »