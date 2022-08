Mercato: Simon Mignolet pourrait quitter le Club de Bruges pour rejoindre l’Italie

Soyons de bon compte, Simon Mignolet est le joueur le plus régulier en Venise du Nord en ce début de saison. Tout cela est consécutif à une excellente cuvée 2021-2022. Des prestations de haut vol qui attirent les plus grands clubs du monde. C’est le cas de Naples, un cercle qui a vu David Ospina rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Où en sommes-nous dans ce dossier ? D’après des médias italiens, la direction napolitaine a contacté l’entourage du joueur afin de tâter le terrain. Précisons également que ce n’est pas le seul gardien de but dans le viseur du Napoli. Le keeper de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, a également été sondé. Et ce serait, selon des médias espagnols cette fois, lui qui serait en pole position et non le Diable rouge.