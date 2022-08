Nouvelle canicule annoncée en France, quelle météo attendue en Belgique?

Par Rédaction et AFP

Cinq départements ont été placés en vigilance orange dans le sud de la France (Ardèche, Drôme, Gard, Pyrénées-Orientales et Vaucluse). Ils devraient traverser un « nouvel épisode caniculaire dont l’intensité et la durée seront moindres que celles de l’épisode précédent », a précisé Météo-France dimanche dans un bulletin. Les dix autres départements du quart sud-est de la France ont été placés en vigilance jaune.

Jusqu’à 39 degrés en journée et des nuits étouffantes : un nouvel épisode de canicule devrait toucher le sud-est de la France lundi avant de gagner le nord mardi et mercredi.

En Belgique, la vague de chaleur ne prévoit pas d’être aussi importante que chez nos voisins français. Le temps sera nuageux ce lundi. Dans le courant de l’après-midi, les éclaircies s’élargiront à partir du nord, mais le risque d’averses locales persistera, surtout en Ardenne. Les maxima varieront entre 20 et 22 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et autour de 25 degrés dans le centre.

Le ciel sera encore partagé entre soleil et nuages le mardi, mais il fera plus chaud avec des maxima de 25 degrés à la côte et de 28 degrés ailleurs. Le thermomètre pourrait même atteindre les 30 degrés localement.