Bear’s Den en b.o. de la série «Trying»

La série anglo-américaine produite par la BBC en est à sa troisième saison sur AppleTV+. La bande originale de la première saison était l’œuvre de Guy Garvey d’Elbow qui avait déjà convié au festin Maisie Peters (vue récemment à Bruxelles avant Ed Sheeran) qui du coup s’est chargée de la saison 2 avec Bear’s Den en invité. Le passage du flambeau se poursuit donc avec le groupe folk anglais en maître de la saison 3. Andrew Davie et Kevin Jones poursuivent d’ailleurs la tradition en invitant à leur tour Jade Bird sur le titre Please Don’t Hide Yourself Away et A Village en ouverture (sans doute qu’elle se chargera de la saison 4 !) alors que c’est Monica Martin qu’on retrouve sur Team et Maisie Peters de retour sur A Good Love Pt.2. Ces collaborations ont beaucoup inspiré le groupe qui bénéficie ici d’une belle visibilité.