Bruxelles: les parkings-relais deviendront gratuits pour les navetteurs à partir du 5 septembre

« En rendant le “Park+Ride” gratuit, nous voulons encourager les navetteurs et les visiteurs de Bruxelles à se garer à l’entrée de la ville et à utiliser nos transports publics », a déclaré Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité.

L’abonnement à un des parkings-relais Park-and-Ride de la périphérie bruxelloise sera totalement gratuit à partir du 5 septembre pour les conducteurs qui utilisent les transports en commun, a annoncé parking.brussels, l’agence bruxelloise chargée du stationnement.

Ce sont les nouveaux plans climat, air et énergie approuvés en mai dernier qui sont à l’origine de ces réductions de prix. Les automobilistes-navetteurs qui utilisent les parkings-relais ne devront plus payer ces parkings. Le tarif actuel est de 60 € par an, plus 1,5 € par jour d’utilisation. La gratuité sera aussi valable pour les utilisateurs occasionnels qui payaient jusqu’à présent 3 € par jour.