Bruxelles: la grande roue sur la place Poelaert pérennisée

La grande roue The View installée sur la place Poelaert à Bruxelles peut rester au moins six années. La Capitale annonce lundi l’obtention par son exploitant d’un permis d’urbanisme de six ans. L’échevin bruxellois des affaires économiques Fabian Maingain (Défi) confirme l’information et évoque une bonne nouvelle pour le dynamisme commercial du quartier. « On avait déjà fait pendant la crise du covid plusieurs phases de test. A plusieurs moments, on la plaçait trois à six mois pour voir si ça fonctionnait. On avait un retour très positif malgré la période covid. Il y avait un véritable attrait et surtout ça rapportait un vrai plus au dynamisme commercial. C’est ce qu’il nous est revenu du quartier des Marolles, du Sablon, voire même du boulevard de Waterloo. »

Le choix d’une grande roue permanente remonte à juillet dernier. Sa plus récente installation date du mois de juin. Pour réaliser le projet, la Ville de Bruxelles a retenu la société du forain René Bufkens, le propriétaire de The View. Son attraction se compose de 42 cabines et monte jusqu’à 55 mètres de haut. Fabian Maingain se réjouit que Bruxelles possède désormais sa grande roue permanente comme d’autres métropoles européennes. « Ça apporte un magnifique point de vue sur Bruxelles et puis, surtout, cela fait partie de son package touristique. Il était important qu’elle ait sa grande roue comme l’ont Paris, Budapest ou encore Londres. On est très contents d’être arrivés à la fin de ce dossier avec l’attribution de ce permis. »