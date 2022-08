Allen Austin-Bishop chante «Why go?»

Allen Austin-Bishop est un chanteur de New York à la voix grave et profonde et au style légèrement sophistiqué. Un peu comme Nat King Cole. Sa musique est au croisement du jazz, de la pop, jamais dénuée de groove ni de sentiment. On a toujours l’impression qu’Allen ne se contente pas de chanter les paroles, mais qu’il y croit. Cet album, Why go ?, est fait de belles chansons nouvelles, dont l’accrocheur Do I wanna know ? qui entame le disque, Why go ? évidemment, et la tendre ballade Came here for love. Et de trois belles et rafraîchissantes reprises : le Both Sides Now de Joni Mitchell, Good Morning Heartache de Billie Holiday et le Wait de Stephen Sondheim. Voilà un album qu’on aimera placer sur sa platine le soir, dans une lumière discrète, en bonne compagnie. Et si on danse l’un contre l’autre, c’est plus que parfait.