Sacrati, «La finta pazza», García Alarcón

Francesco Paolo Sacrati écrit cet opéra pour l’inauguration en janvier 1641 du Teatro Novissimo, premier théâtre vénitien construit spécifiquement pour l’opéra. Achille s’est réfugié sur l’île de Scyros, travesti en femme et en compagnie de Déidamie dont il est amoureux, pour échapper aux mauvais oracles qui prédisent sa mort lors du siège de Troie. Ses compatriotes viennent le repêcher et Déidamie (éblouissante Mariana Flores) feint la folie pour le retenir. L’œuvre est construite sur une utilisation développée du « recitar cantando » et des « ariosi » mais contient aussi des scènes d’ensemble qui annoncent le « Couronnement de Poppée ». À commencer par un sublime duo d’amour au 3e acte. On est au cœur de la Venise de Monteverdi et Cavalli. C’est dans cet esprit que Garciá Alarcón le reconstitue avec une verve inimitable.