Forte chaleur: plusieurs provinces placées en alerte jaune cette semaine

Mercredi, le temps sera chaud et ensoleillé avec des températures qui atteindront donc 32 degrés sur plusieurs provinces.

En Belgique, la vague de chaleur ne prévoit pas d’être aussi importante que chez nos voisins français. Mais la chaleur augmentera progressivement jusqu’à atteindre 32 degrés sur une grande partie du territoire ce mercredi et jeudi. L’IRM a d’ailleurs placé les provinces du Luxembourg, du Hainaut, du Brabant Wallon, du Brabant Flamand, du Limbourg, d’Anvers et de Flandre Orientale en alerte jaune de mercredi à jeudi soir. C’est également le cas pour Bruxelles.

D’ici là, le temps sera nuageux ce lundi. Les éclaircies s’élargiront à partir du nord, mais le risque d’averses locales persistera, surtout en Ardenne. Les maxima varieront entre 20 et 22 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et autour de 25 degrés dans le centre.